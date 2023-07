Subway da Índia tira tomate do cardápio após preço do alimento aumentar 400%

Além do alto valor, o alimento disponível não passou nas verificações de qualidade da rede de fast food

Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Na Índia, Subway retirou o tomate do cardápio devido a sua qualidade



O tomate foi cortado do cardápio de algumas unidades do Subway na Índia devido a má qualidade do alimento, que teve um aumento de preço recorde no país de quase 400%. A fruta é comumente utilizada nos lanches e nas saladas da rede de fast food. Uma loja Subway localizada no aeroporto de Delhi colocou uma placa no estabelecimento anunciando a “indisponibilidade temporária de tomates”, pois o restaurante não conseguiu obter suprimento suficiente que passasse nas verificações de qualidade da rede. “Estamos trabalhando para recuperar os suprimentos”, informou. A Culinary Brands do Everstone Group, responsável por cerca de 200 das 800 unidades do Subway na Índia e por gerenciar os suprimentos de toda a rede, não se manifestou sobre o assunto. Com isso, não é possível saber quantos estabelecimentos foram afetados.

Nos aplicativos de delivery, o cardápio de algumas lojas ainda constava o tomate, mas em outras não. Em pelo menos duas unidades em Nova Délhi, uma em Uttar Pradesh e uma em Chennai, não há a opção de tomate. “É muito caro”, falou um funcionário de uma unidade Subway, de acordo com a Reuters. Há duas semanas, o McDonald’s retirou em várias partes da Índia o alimento dos seus lanches e wraps também devido a má qualidade. Na capital, Nova Délhi, o tomate estava sendo vendido por cerca de 168 rúpias (cerca de R$ 9,79) o quilo, mas o valor da fruta chegou a aproximadamente 240 rúpias (cerca de R$ 14,00). O governo atribui os altos preços dos tomates à baixa temporada de produção, já que as chuvas atrapalham o transporte e a distribuição.