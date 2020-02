Suíça confirma 1º caso de coronavírus no país

EFE/EPA/DUMITRU DORU Primeiro caso de coronavírus na Suíça aconteceu na fronteira com a Itália



O Escritório Federal de Saúde Pública da Suíça anunciou nesta terça-feira (25) que foi registrado no país o primeiro caso de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. O caso foi confirmado no cantão do Tesino, na fronteira com a Itália.

O órgão indicou que a confirmação da infecção foi feita pelo laboratório de referência localizado em Genebra e que nas próximas horas serão divulgadas mais informações.

Nas últimas semanas, foram analisados dezenas de casos suspeitos pelas autoridades sanitárias suíças, mas até hoje todos tinham sido descartados.

O ministro da Saúde, Alain Berset, viajou hoje para Roma para discutir com os representantes do setor dos países alpinos uma resposta coordenada diante do aumento de casos no norte da Itália nos últimos dias.

Entre as medidas anunciadas após o encontro estão o aumento do número de pacientes examinados com sintomas similares à gripe comum, especialmente nos hospitais de Tesino, devido a proximidade com a fronteira italiana.

*Com EFE