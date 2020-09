Suíços decidem manter livre circulação com União Europeia

Com dois dos 26 cantões do país ainda sem completar a votação, 61,69% dos eleitores rejeitaram a proposta de terminar em 2021 o acordo assinado por Berna e Bruxelas em 1999

Em referendo neste domingo, 27, os suíços decidiram manter a livre circulação de pessoas com a União Europeia. Com dois dos 26 cantões do país ainda sem completar a votação, 61,69% dos eleitores rejeitaram a proposta da União Democrática do Centro (UDC) de terminar em 2021 o acordo assinado por Berna e Bruxelas em 1999. No geral, participação dos eleitores é considerada particularmente elevada com cerca de 60%, o dobro do habitual para os referendos trimestrais suíços, um indicador da importância que os eleitores atribuem à manutenção do relacionamento com seu principal parceiro comercial.

A UDC, partido com mais votos nas eleições parlamentares de 2019, propôs o fim do acordo com base no fato de ter desfavorecido os trabalhadores nacionais mais velhos em favor dos jovens imigrantes da União Europeia. Os outros grupos pediram um “não” e alertaram que o acerto de 1999 estava ligado a outros com a UE em áreas como agricultura, comércio, ciência, transporte e aviação civil, e poderia, portanto, comprometer a relação com um mercado para o qual a Suíça direciona metade de suas exportações.

*Com Agência EFE