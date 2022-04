Sul-africanos procuram sobreviventes após enchentes que mataram quase 400 pessoas

Autoridades afirmam que cerca de 13 mil pessoas ficaram desabrigadas; mais de 40 mil foram afetadas pelo desastre

Phill Magakoe / AFP Chuvas destruíram casas e deixaram milhares desabrigados



Sul-africanos procuram sobreviventes após as enchentes que mataram quase 400 pessoas no país. As chuvas destruíram casas, estradas e deixaram milhares sem abrigo, água e energia. As inundações na província de Kwazulu-Natal derrubaram linhas de energia, fecharam os serviços de água e interromperam as operações em um dos portos mais movimentados da África. O número de mortos subiu para 395 nesta sexta-feira, 15, ante uma estimativa anterior de 341. As autoridades disseram que cerca de 13.600 pessoas ficaram desabrigadas. Mais de 40.000 pessoas foram afetadas pelo desastre.

O ministro das Finanças da África do Sul, Enoch Godongwana, disse à emissora de TV Newsroom Afrika que uma ajuda inicial de 68,3 milhões de dólares estava disponível para uso imediato, depois que a província foi declarada uma área de desastre. Emissoras de TV locais mostraram voluntários limpando recipientes de plástico, pilhas de bambu e troncos da orla de Durban. Cientistas acreditam que a costa sudeste da África está se tornando mais vulnerável a tempestades violentas e inundações porque as emissões de gases que retêm o calor causam o aquecimento do Oceano Índico. Eles esperam que a tendência piore drasticamente nas próximas décadas.

*Com informações da Reuters