Suposto míssil da Coreia do Norte falha após lançamento

Disparo de projétil não identificado foi notificado pela Coreia do Sul; Estados Unidos alertam que Pyongyang se prepara para testar um míssil balístico intercontinental

KCNA/via REUTERS Analistas advertem que a nação de Kim Jong-un pode ter testado um míssil intercontinental



A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado nesta quarta-feira, 16, que aparentemente falhou logo após o lançamento. O anúncio foi feito pelo exército da Coreia do Sul, ao mesmo tempo que analistas advertem que a nação de Kim Jong-un pode ter testado um míssil intercontinental. “A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado da área de Sunan por volta das 9h30 [21h30 de terça-feira no horário de Brasília], mas presume-se que tenha falhado imediatamente após o lançamento”, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado. A imprensa japonesa também informou sobre o teste realizado, citando fonte anônima do Ministério da Defesa. O lançamento, que marca o 10º no país neste ano, aconteceu após os Estados Unidos alertarem que Pyongyang se prepara para disparar um míssil balístico intercontinental (ICBM) “a pleno alcance” pela primeira vez desde 2017. Atualmente, a Coreia do Norte já está sob sanções internacionais pelos programas de mísseis e armas nucleares, mas o governo norte-americano ameaça adotar punições adicionais pelos novos testes.

*Com informações da AFP