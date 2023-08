Supostos integrantes dos ‘Los Lobos’ negam atentado contra candidato equatoriano e contestam primeiro vídeo

Nova gravação que circula nas redes sociais mostra um homem, de origem desconhecida, rodeado por vários outros vestidos de branco, alegando que eles são os verdadeiros membros do grupo criminoso

Reprodução/Twitter/@PanamaAmerica/EFE Supostos integrantes do grupo criminoso 'Los Lobos'negam envolvimento no assassinato do candidato presidencial equatoriano



Horas após terem assumido a culpa pelo assassinato candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio, integrantes da quadrilha criminosa ‘Los Lobos’ negaram envolvimento no crime. “Equador, não se engane. Somos os ‘Los Lobos’, não cobrimos nossos rostos, ninguém fala por nós e respeitamos a paz”, afirmou um homem em um novo vídeo, de origem desconhecida, em que aparece rodeado por vários homens vestidos de branco. “Deixamos claro que nunca assassinamos pessoas do governo ou civis e esclarecemos que o vídeo que circula nas redes sociais, no qual aparece um grupo de pessoas com o rosto coberto e com rifles de assalto se passando por membros de nossa organização, é totalmente falso”, acrescentou.

A pessoa que atua como porta-voz garantiu ainda que nenhum dos homens que aparece no vídeo que circulou na noite de quarta-feira pertence a “Los Lobos”. “É claro que outros grupos criminosos querem desestabilizar o país e responsabilizar outros, como o nosso, “Los Lobos”, pela tragédia que está acontecendo agora”, destacou. Além disso, pediu às autoridades para “investigarem e encontrarem os verdadeiros culpados e não se deixarem enganar por pessoas que fazem vídeos tapando a cara para não assumirem a responsabilidade pelos seus atos”. Até o momento, nenhuma autoridade comentou a divulgação destes vídeos. Até agora, seis pessoas foram presas por seu suposto envolvimento no atentado em várias batidas em Quito, embora as autoridades não tenham informado se os detidos são membros de “Los Lobos”.

“Los Lobos” é uma das maiores gangues criminosas que operam no Equador e uma das causas da crise de segurança que o país atravessa, bem como da série de massacres em prisões na qual mais de 400 presos foram assassinados desde 2020 em confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle interno dos presídios. Assim como outras quadrilhas do crime organizado que operam no Equador, como “Los Tiguerones” ou “Los Choneros”, “Los Lobos” têm entre seus negócios ilícitos principalmente o narcotráfico e a extorsão, segundo as autoridades.

O grosso dessa violência criminosa ocorre principalmente na costa do Equador, por onde passa uma das principais rotas do narcotráfico internacional, o que tem feito dos portos equatorianos grandes trampolins para o envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa e os Estados Unidos através do comércio marítimo. O aumento dos homicídios fez com que o Equador batesse o recorde de mortes violentas em 2022, com uma taxa de 25,32 por 100 mil habitantes, a mais alta de sua história.

*Com informações da EFE