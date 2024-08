Suprema Corte da Venezuela convoca candidatos para verificação de votos

Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia e outros oito candidatos minoritários foram chamados a comparecer para checar números oficiais

EFE/ Miguel Gutiérrez “Estarei lá, espero que todos os candidatos compareçam”, afirmou Maduro



O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela, de viés governista, convocou, nesta quinta-feira (1) o comparecimento dos candidatos nas eleições presidenciais para participarem da verificação dos resultados das eleições presidenciais. A convocatória surge após o TSJ aceitar um recurso do proclamado vencedor Nicolás Maduro para certificar o processo. A Sala Eleitoral do TSJ convocou Maduro e seu principal adversário, Edmundo González Urrutia, comparecer nesta sexta-feira (2) às 14h locais (15h no horário de Brasília). Outros oito candidatos minoritários também foram chamados. “Estarei lá, espero que todos os candidatos compareçam”, afirmou Maduro em um ato público. A presidente do TSJ, Caryslia Rodríguez, informou a decisão da sala de aceitar o recurso de amparo apresentado na quarta-feira (31) por Maduro e iniciar “o processo de investigação e verificação para certificar de maneira irrestrita os resultados do processo eleitoral”.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), também de linha governista, proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato de seis anos, com 51% dos votos contra 44% de González Urrutia, sem divulgar as atas eleitorais. A oposição, por outro lado, afirma que possui cópias de mais de 80% das atas de urna e que González Urrutia somava 67% dos votos. Mais cedo nesta quinta-feira (1), Maduro se colocou à disposição da Justiça do país para investigações. ”Apelando à Constituição da Venezuela, coloquei-me à disposição para ser submetido a qualquer investigação que seja requerida pelo TSJ”, escreveu Maduro em seu perfil no X. “De maneira soberana, canalizaremos esta situação e a superaremos com a lei e as instituições. A Venezuela tem uma classe trabalhadora consciente, mobilizada e alerta. Haverá paz e justiça na Venezuela!”, concluiu na publicação.

Veja a publicação:

Apelando a la #ConstituciónDeVenezuela me he puesto a la orden para ser sometido a cualquier investigación que sea requerida por el #TSJ. De manera soberana, canalizaremos esta situación y la vamos a superar con la ley y las instituciones. Venezuela tiene una #ClaseObrera… pic.twitter.com/IETp8X56yZ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 1, 2024

