Suspeito de assassinar candidato presidencial no Equador é morto pela polícia

Homem se envolveu em troca de tiros com agentes de segurança, foi socorrido, mas não resistiu

EFE/ STR Ataque que matou Fernando Villavicencio deixou outras nove pessoas feridas



Um homem suspeito de assassinar a tiros nesta quarta-feira, 9, Fernando Villavicencio, candidato presidencial do Equador, morreu em um tiroteio com agentes de segurança pouco depois. O Ministério Público do país informou em redes sociais que o suspeito, “ferido durante uma troca de tiros com agentes de segurança, foi detido e levado em estado grave para a Unidade de Flagrantes em Quito”. “Uma ambulância do Corpo de Bombeiros confirmou a morte. A polícia procedeu com a remoção do corpo”, acrescentou o Ministério Público sobre o suposto autor do assassinato de Villavicencio, que foi baleado na cabeça ao sair de um comício na região central da capital equatoriana. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre os autores do ataque, nem se ele foi cometido por um único atirador ou se havia outras pessoas envolvidas. O movimento político Constrói, que tinha Villavicencio como candidato à presidência, denunciou nas redes sociais que homens armados haviam atacado seus escritórios de campanha em Quito poucas horas depois do atentado contra o político. Como resultado desse atentado, outras pessoas que estavam no comício também ficaram feridas e foram levadas a um hospital, incluindo um candidato a deputado e dois policiais.

Há pouco mais de dois anos, o Equador vem passando pela pior crise de segurança e violência do crime organizado de sua história, o que levou a encerrar 2022 com a maior taxa de mortes violentas de sua história, registrando 25,32 por 100 mil habitantes. Villavicencio era um dos oito candidatos presidenciais registrados para essas eleições gerais extraordinárias. Chocados com o crime, vários deles já anunciaram que suspenderam suas campanhas e pediram um pacto contra a insegurança. De acordo com o governo, o aumento da crise de insegurança está associado principalmente ao crime organizado e ao tráfico de drogas, que ganhou força no litoral e transformou os portos equatorianos em importantes polos de envio de cocaína para Europa e América do Norte.

*Com informações da EFE