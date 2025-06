Suspeito de matar deputada Melissa Hortman em Minnesota é preso

Prisão ocorreu quase 48 horas após o ataque; senador estadual John Hoffman e sua esposa também foram alvos

EFE/EPA/FOLHETO Informações reveladas pela investigação indicam que Boelter se apresentou como policial durante o ataque.



Um homem de 57 anos, identificado como Vance Boelter, foi detido após ser suspeito de assassinar a deputada democrata de Minnesota, Melissa Hortman, e seu marido, Mark Hortman. A prisão ocorreu quase 48 horas após o ataque, que chocou a comunidade local. Boelter foi visto pela última vez na manhã do dia do crime, quando trocou tiros com a polícia e conseguiu fugir a pé. O FBI havia oferecido uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levassem à sua captura. O incidente aconteceu na residência do casal em Brooklyn Park, Minnesota. Além de Melissa e Mark, o senador estadual John Hoffman e sua esposa também foram alvos do ataque, sendo atingidos por vários disparos. Ambos passaram por cirurgias e conseguiram sobreviver, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

Informações reveladas pela investigação indicam que Boelter se apresentou como policial durante o ataque. Ele possuía uma lista com aproximadamente 70 nomes de possíveis alvos, que incluía médicos e líderes comunitários, o que levanta preocupações sobre suas intenções e o planejamento do crime.

Vance Boelter, além de ser suspeito do crime, é co-proprietário de uma empresa de segurança privada em Minnesota, onde ocupa o cargo de diretor de patrulhas. A conexão dele com o setor de segurança pode ter influenciado suas ações, mas os motivos exatos para o ataque ainda estão sendo investigados pelas autoridades.

*Reportagem produzida com auxílio de IA