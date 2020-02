Suspeito de tiroteios na Alemanha é encontrado morto

EFE Os tiroteios ocorreram em dois bares de fumadores de cachimbo de água -- o primeiro às 21h, no centro de Hanau, e o segundo em outra área da cidade



O suposto autor dos tiroteios na cidade de Hanau, na Alemanha, foi encontrado sem vida em casa junto a outro cadáver. Isso aumenta para 11 o número total de mortos no caso. Fontes policiais informaram que “com toda probabilidade” uma dessas pessoas mortas achadas por forças especiais da polícia é o autor do ataque.

De acordo com o Bild, o atirador é um extremista de extrema-direita com licença para armas de caça. No automóvel do suspeito foram encontradas munições. O jornal identifica o autor como Tobias R. e diz que as forças de segurança encontraram uma carta escrita por ele e um vídeo relacionados ao ato.

Nove pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas nos tiroteios consecutivos em dois bares de narguilé na noite de quarta-feira.

O primeiro ataque ocorreu no bar Midnight, no centro da cidade, onde as primeiras pessoas morreram. Em seguida, aconteceu um segundo tiroteio com vítimas em um estabelecimento semelhante em Kesselstadt, outro bairro um pouco mais afastado. Os tiros foram disparados de um automóvel, que fugiu logo depois.

*Com informações da EFE