Suspeito de vazar documentos secretos do Pentágono é preso

A informação foi divulgada pelo Procurador-Geral dos Estados Unidos; Jack Teixeira é membro da Guarda Aérea Nacional e teria divulgado material em servidor do Discord

SAUL LOEB / AFP Documentos avaliações e relatórios secretos de inteligência elaborados pelo Pentágono



A Guarda Nacional dos Estados Unidos prendeu o homem que é suspeito de ter vazado documentos secretos do Pentágono. A prisão aconteceu na tarde desta quinta-feira, 13, em Massachussets. A prisão foi confirmada pelo Procurador-Geral dos EUA. Segundo o procurador, o suspeito foi identificado como Jack Teixeira e é membro da Guarda Aérea Nacional de Massachussets e foi preso “sem incidentes”, devendo se apresentar em breve a um tribunal local. Segundo o jornal The New York Times, Teixeira é líder de um grupo online chamado Thug Shaker Central, que tinha entre 20 e 30 membros que compartilhavam o gosto por armas, memes racistas e videogames. Ele teria divulgado os documentos em um servidor do Discord, utilizado por usuários para se comunicar durante partidas de videogame. O vazamento parece incluir avaliações e relatórios secretos de inteligência que abordam não apenas a Ucrânia e a Rússia, mas também análises muito delicadas sobre aliados dos Estados Unidos. No começo desta quinta, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que os investigadores estavam se aproximando de encontrar a fonte dos vazamentos.

*Com informações da AFP e da Reuters