Suspeito de matar Madeleine disse ter desejo de ‘caçar’ criança, afirma revista alemã

Divulgação O suspeito escreveu a um conhecido, por um serviço de mensagens, que sentia o desejo de "caçar algum pequeno e utilizá-lo durante dias"



O suspeito de assassinar Madeleine McCann, Christian B., como o detento de 43 anos foi identificado, disse que desejava sequestrar e violentar uma criança, segundo revelou nesta sexta-feira (5) a revista “Der Spiegel”.

A publicação aponta que o homem, que está preso na cidade de Kiel, na Alemanha, escreveu anteriormente a um conhecido, por um serviço de mensagens, que sentia o desejo de “caçar algum pequeno e utilizá-lo durante dias”.

De acordo com a conversa veiculada pela revista, o interlocutor respondeu a Christian que se tratava de algo perigoso. O suspeito de matar Madeleine, no entanto, se mostrou despreocupado e disse que não seria, desde que as provas fossem eliminadas.

A “Der Spiegel” revelou que o homem está sendo investigado pela morte da menina britânica, que tinha 3 anos quando desapareceu no Algarve, em Portugal, em 2007; e também por outro caso, envolvendo Inga, uma alemã de cinco anos, que não foi mais vista depois de meados de 2015, durante férias com a família.

O caso de Inga aconteceu no estado federado da Saxônia-Anhalt, na Alemanha, e as investigações apontaram que na época, Christian B. vivia a 90 quilômetros de distância do local onde houve o último registro da presença da menina alemã.

Investigação

Na quinta-feira (4), o promotor Hans Christian Wolters, do Escritório da Promotoria de Braunschweig, que investiga o possível envolvimento do preso no caso Madeleine, se pronunciou e afirmou que a equipe parte do princípio de que a menina está morta.

Segundo o jornal alemão “Bild”, Christian B. viveu no Algarve, em Portugal, entre 1995 e 2007, próximo da Praia da Luz, onde os pais de Madeleine estavam no dia do desaparecimento da menina. As investigações já confirmaram que ele estava na região na época e que fazia trabalhos ocasionais no setor de hotelaria.

Na Alemanha, o caso foi assumido pelo Escritório da Promotoria de Braunschweig, porque a cidade na região central da Alemanha, foi a última em que o suspeito morou, antes de ser preso e enviado para penitenciária localizada em Kiel.

*Com informações da EFE