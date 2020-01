Tailândia confirma primeiro caso de transmissão local do coronavírus

EFE/Rungroj Yongrit Tailândia já diagnosticou 19 pessoas com coronavírus



Um taxista de Bangcoc foi confirmado como o primeiro caso de contaminação local de coronavírus na Tailândia. Até o momento, o país soma 19 casos da doença.

Secretário permanece do Ministério da Saúde, Sukhum Karnchanapimai, afirmou que o taxista foi supostamente contagiado por um turista chinês que já retornou ao seu país. As pessoas que tiveram contato com o motorista estão sendo acompanhadas, e até o momento, ninguém apresentou resultados positivos para o coronavírus.

De acordo com a Polícia de Imigração tailandesa, quase 3 mil turistas vindos de Wuhan estão no país. Antes, o número girava em torno de 10 mil. A Agência de Aviação Civil da China afirmou que dois aviões serão fretados nesta sexta-feira para repatriar cidadãos na Tailândia e na Malásia.

Nesta quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência global por causa do surto. A estimativa, de acordo com dados divulgados pela China, é que pelo menos 200 pessoas já morreram em decorrência do novo vírus. Mais de 9 mil pessoas já teriam sido diagnosticadas no mundo.

* Com informações da EFE.