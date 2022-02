Taiwan relata invasão de aeronaves chinesas em seu espaço aéreo

Anúncio ocorre no mesmo dia da invasão da Rússia à Ucrânia; governo aumentou nível de alerta

REUTERS/Ann Wang/Files Taiwan relatou invasão em sua zona de defesa aérea



O Ministério da Defesa de Taiwan informou nesta quinta-feira, 24, que nove aeronaves da China invadiram sua zona de defesa aérea. O anúncio ocorre no mesmo dia da invasão da Rússia à Ucrânia. Segundo o ministério, oito caças chineses e um avião de reconhecimento sobrevoaram uma área a Nordeste das Ilhas Pratas, controladas por Taiwan, no extremo superior do Mar do Sul da China. A pasta afirmou que enviou aeronaves taiwanesas e implantou mísseis de defesa aérea para “monitorar as atividades”. Taiwan reclama de atividades de aviões da China nos últimos dois anos, embora não se aproximem do país. Com a atividade desta quinta e a invasão na Ucrânia, o governo aumentou o nível de alerta.

*Com informações da Reuters