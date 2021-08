Talibã anuncia ‘anistia geral’ e pede que funcionários do governo voltem a trabalhar

Afegãos temem serem vistos como traidores aos olhos dos talibãs; mulheres estão preocupadas com a possibilidade de serem proibidas de estudar novamente

Amber Clay/Pixabay Comandante talibã afirmou que não está permitido entrar na casa de qualquer pessoa ou confiscar bens do governo derrubado



O Talibã anunciou nesta segunda-feira, 17, uma “anistia geral” para todos os funcionários públicos e pediu que eles voltam a trabalhar normalmente após a tomada do poder no Afeganistão. “Uma anistia geral foi decretada para todos (…) portanto devem retomar sua vida cotidiana com total confiança”, anunciou o grupo fundamentalista. Os funcionários do governo temem serem vistos como traidores aos olhos dos talibãs. Então, os líderes políticos do grupo garantiram que todos podem voltar à vida normal e que foram perdoados. “A situação em Cabul está sob controle. Foram presas algumas pessoas que estão envolvidas em transgressões”, disse o principal porta-voz talibã, Zabiullah Mujahid.

Nesta manhã, a principal emissora de televisão afegã apresentou uma entrevista conduzida por uma mulher, Beheshta Arghand, com um membro do grupo, em que ela recorda da conquista de direitos das mulheres nos últimos anos. Os fatos aconteceram entre 1996 e 2001 — depois que o regime talibã promoveu a reclusão feminina. Entre muitas restrições, mulheres eram proibidas de trabalhar ou estudar. Arghand questionou o Talibã sobre a situação de Cabul e sobre as revistas às casas na capital. Em mensagem dirigida aos combatentes, o comandante talibã Sayyid Mawlawi Muhammad Yaqoub afirmou que não está permitido entrar na casa de qualquer pessoa ou confiscar bens do governo derrubado. “A receptação de artigos será assunto das autoridades competentes”, disse o líder militar sobre os casos de abordagens a pessoas e residências.

*Com informações da EFE