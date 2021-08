Talibã anuncia volta do ‘Emirado Islâmico do Afeganistão’, nome dado ao país na década de 1990

Mudança na nomenclatura foi declarada por porta-voz do grupo insurgente nas redes sociais e era usada durante o último período de poder dos fundamentalistas

EFE/STRINGER Talibãs anunciaram mudança no nome nesta quinta-feira



O Talibã declarou nesta quinta-feira, 19, poucos dias após tomar o governo do Afeganistão, que vai adotar o nome “Emirado Islâmico do Afeganistão” para a nação, mesma nomenclatura usada pelos insurgentes quando eles assumiram o poder pela primeira vez, no ano de 1996. O anúncio foi feito por meio das redes sociais por um porta-voz do grupo. Segundo agências internacionais, a mudança do nome, assim como a tomada do palácio presidencial pelas forças insurgentes, causou uma sensação de pânico e uma corrida para retirada de estrangeiros da capital, Cabul. A estimativa dos Estados Unidos é de que mais de sete mil pessoas ainda precisem ser retiradas do país. As forças militares americanas controlam o aeroporto de Cabul para garantir a evacuação de pessoas ameaçadas. Ainda nesta quinta, o presidente Joe Biden se reuniu com sua equipe de segurança nacional para discutir possíveis ameaças terroristas contra norte-americanos no Afeganistão, que podem incluir ataques do grupo do Estado Islâmico (EI).