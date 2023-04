Talibã mata líder de atentado no aeroporto de Cabul em 2021, diz imprensa americana

Explosão matou cerca de 170 afegãos e 13 soldados americanos em agosto de 2021

Aśvaka - آسواکا News Agency/Reprodução de vídeo/Twitter Atentado ocorreu em 26 de agosto de 2021 no aeroporto de Cabul



A imprensa dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira, 25, que o governo do Talibã matou o suposto líder do atentado ocorrido no aeroporto de Cabul durante a retirada das forças americanas em 2021. O terrorista agiu no meio da multidão que lotava o perímetro do aeroporto tentando fugir do Afeganistão, em 26 de agosto de 2021. A explosão matou cerca de 170 afegãos e 13 soldados americanos que faziam a patrulha do aeroporto. O atentado foi um dos piores dos últimos anos no Afeganistão e gerou uma onda de críticas ao presidente americano Joe Biden por sua decisão de retirar as forças americanas do país, quase 20 anos após a invasão americana. O líder da célula do Estado Islâmico (EI) que planejou o ataque foi morto por autoridades talibãs nas últimas semanas, declarou um funcionário do alto escalão americano, que não quis ser identificado. De acordo com a fonte, os Estados Unidos não participaram da operação. Além disso, o funcionário informou que o suposto membro do EI morto não foi identificado, mas disse que o alvo “era alguém que continuava sendo um conspirador-chave, um supervisor da conspiração para o EI-K”, referindo-se ao Estado Islâmico Khorasan, braço do grupo que atua no Afeganistão e Paquistão. A inteligência americana trabalha para confirmar o assassinato, indicou a fonte, e o governo Biden se absteve de anunciá-lo até serem comunicadas as famílias dos 13 soldados americanos.