Taylor Swift entra na lista dos mais ricos do mundo com fortuna de R$ 5,5 bilhões

Nomes como Elon Musk, Marck Zuckerberg, Bernard Arnault e Jeff Bezos também estão no ranking divulgado pela Forbes

SUZANNE CORDEIRO/AFP A cantora americana conquistou o posto com a turnê mundial "The Eras Tour"



Uma das loirinhas mais amadas do mundo, a cantora Taylor Swift, de 34 anos, entrou na lista da “Forbes” com a fortuna avaliada em R$ 5,5 bilhões. A posição dela, no entanto, ainda é “modesta”: 2.545. A lista anual dos bilionários, divulgada nesta terça-feira (2), conta com 2.781 nomes de personalidades. Além da dona de “Dear Reader”, Elon Musk (fortuna estimada em US$ 195 bilhões, o que dá R$ 984,7 bilhões) e Mark Zuckerberg (US$ 116,2 bilhões, que equivale a R$ 586,8 bilhões) também estão na lista. O líder é o francês Bernard Arnault (veja abaixo). Swift conquistou seu lugar após a turnê mundial “The Eras Tour”, que passou pelo Brasil no ano passado. Ele é a primeira a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita, o que a fez entrar para a lista com US$ 1,1 bilhão em fortuna. O valor foi estimado levando em consideração o catálogo musical da cantora, além do portfólio imobiliário. Ela é a primeira mulher da indústria fonográfica a alcançar a marca graças a músicas e performances mundiais.

Confira o top 10 da lista dos bilionários

Bernard Arnault (US$ 233 bilhões)

Elon Musk (US$ 195 bilhões)

Jeff Bezos (US$ 194 bilhões)

Mark Zuckerberg (US$ 177 bilhões)

Larry Ellison (US$ 141 bilhões)

Warren Buffett (US$ 133 bilhões)

Bill Gates (US$ 128 bilhões)

Steve Ballmer (US$ 121 bilhões)

Mukesh Ambani (US$ 116 bilhões)

Larry Page (US$ 114 bilhões)