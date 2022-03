Teatro utilizado como abrigo de civis é bombardeado em Mariupol

Um teatro que era utilizado como abrigo por civis na cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, foi atingido por um bombardeio russo. O ataque aconteceu nesta quarta-feira, 16, e foi confirmado pela prefeitura da cidade portuária, que não soube informar sobre a quantidade de vítimas fatais no episódio. “O avião jogou uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. É impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento, porque os bombardeios continuam”, afirmou a prefeitura de Mariupol através de um canal no Telegram. “A entrada do refúgio está bloqueada pelos escombros. Estamos verificando informações sobre as vítimas”, continuaram as autoridades. O Ministério da Defesa da Rússia negou o bombardeio e atribuiu a explosão ao Batalhão de Azov, grupo nacionalista ucraniano. O governo russo já havia responsabilizado o grupo pelo ataque a um hospital pediátrico na semana passada na mesma cidade. Até o momento, mais de 2 mil civis morreram em Mariupol, cidade que está sendo bombardeada há vários dias pelas forças russas, mas que ainda resiste aos avanços das tropas de Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, compartilhou um registro do teatro após o bombardeio. Confira:

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022