Telecomunicações sofrem sabotagem e serviços são interrompidos na França

Desde o começo dos Jogos Olímpicos, ataques a trens e ações isoladas ameaçam a segurança nacional francesa

O funcionamento de algumas redes de telecomunicações em França foi afetado, nesta segunda-feira (29), por cortes provocados nas instalações em vários pontos do país, informou o governo francês. O evento marca a segunda sabotagem contra infraestruturas francesas desde o início dos Jogos Olímpicos de Paris. A secretária de Estado da Economia Digital, Marina Ferrari, explicou em uma mensagem em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que os defeitos detectados esta noite “afetaram os nossos operadores de telecomunicações” e “têm consequências localizadas no acesso à fibra, telefonia fixa e telefonia móvel”. A emissora “France Info” indicou que os departamentos afetados são os de Hérault, Bouches-du-Rhône, Aude, Oise, Meuse e Drome, que estão distribuídos em partes muito remotas da geografia francesa. Marina Ferrari, que condenou “com a maior firmeza” o que descreveu como “atos covardes e irresponsáveis”, indicou que o Centro de Comunicações Eletrônicas de Defesa está cooperando com as operadoras para restaurar completamente as comunicações e os serviços.

*Com informações da EFE