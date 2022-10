‘Temos boas relações com Lula e com o senhor Bolsonaro’, afirma Putin sobre cooperação entre Brasil e Rússia

Presidente russo afirmou que vê a nação brasileira como um importante parceiro e que não pretende interferir em disputas internas do país

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Putin também defendeu que mundo enfrenta década mais tensa e diz que Rússia não é inimiga do Ocidente



Questionado sobre sua relação com os candidatos à presidência do Brasil, o presidente da Rússia Vladimir Putin afirmou que se dá bem com ambos. Questionamento foi feito nesta quinta-feira, 27, em reunião anual do Clube Valdai. A liderança russa ainda declarou que vê na nação brasileira um importante parceiro e que não pretende interferir em disputas internas. “Temos boas relações com Lula e também com o senhor Bolsonaro. Nós não interferimos em processos políticos internos. Essa é a coisa mais importante. Sabemos que, apesar da aguda disputa política no processo político interno, há consenso sobre a cooperação com a Rússia, consenso sobre nosso envolvimento com o BRICS, que é de fundamental importância para nós. Temos uma relação de consenso e interação com o Brasil. Consideramos que o Brasil é nosso parceiro mais importante na América Latina. E assim continuará. Faremos de tudo para desenvolver mais ainda nossas relações no futuro”, respondeu. Na mesma ocasião, o chefe de Estado da Rússia disse que os países ocidentais terão que começar a falar “em pé de igualdade” com o resto do mundo sobre “um futuro comum”. “E quanto antes o fizerem, melhor”, afirmou. Segundo Putin, a Rússia, como “uma civilização independente e única, nunca se considerou, nem se considera inimiga do Ocidente”, assim como não está “desafiando os limites ocidentais” ou quer ocupar lugar de “potência hegemônica” na nova ordem mundial. “A Rússia não propõe substituir a unipolaridade com a bipolaridade ou a tripolaridade (sic). Substituir o domínio do Ocidente pelo domínio do Leste, Norte ou Sul. Isso, inevitavelmente, levaria a um novo beco sem saída”, garantiu o chefe de Estado.