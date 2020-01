Última década teve as temperaturas mais altas já registradas

EFE Onda de calor atingiu vários países nos últimos anos



O último período de 10 anos foi o mais quente desde que os dados começaram a ser registrados. O ano de 2019 terminou como o segundo com temperaturas mais altas da história, com uma média 0,95°C superior à geral do século 20. O ano passado ficou atrás apenas de 2016 (0,99°C), anunciou o governo dos Estados Unidos nesta quarta-feira (15).

O estudo conjunto da Nasa e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOOA, na sigla em inglês) também aponta que os cinco anos mais quentes dos últimos 140 foram documentados desde 2015. Além disso, nove dos dez anos com as médias de temperatura mais altas desde 1880 estão nos últimos 15 anos.

Os dados de 2019 significam que este foi o 43º ano consecutivo com um aumento das temperaturas terrestres e oceânicas em relação à média do século passado.

Em 2019 foi registrado um aumento das temperaturas em relação a essa média de 1,42°C em terra e 0,77°C nos oceanos, sendo superado apenas pelas altas de 1,54°C na superfície terrestre e 0,79°C nos mares de 2016.

O ano passado foi o segundo mais quente já registrado na América do Sul, com uma média 1,24°C superior à do século 20, uma alta que só foi superada em 2015. Os cinco anos com as temperaturas mais altas dos últimos 140 no continente aconteceram desde 2014.

Na Europa, o ano passado também foi o segundo mais quente. Nos últimos seis anos foram registradas as temperaturas médias mais altas na história do continente.

A temperatura média na Europa subiu 0,14°C por década a partir de 1910, mas esse aumento se multiplicou por mais de três vezes desde 1981, até alcançar uma média de 0,46°C.

A América do Norte é a única região que não registra uma temperatura média anual entre as mais altas de sua história, pois no fim de 2019 foi afetada por uma onda de frio ártico. O estudo também ressalta que em 2019 foram registradas “chuvas extremas e seca” em todo o planeta.

*Com EFE