Tempestade de areia nos EUA ‘engole aeroporto’, faz voos serem suspensos e deixa moradores sem energia

Reprodução/X Tempestade de areia 'engole' aeroporto nos EUA



O sudoeste dos Estados Unidos vem sendo afetado por intensas tempestades de poeira desde o último fim de semana. Na segunda-feira (25), outra tempestade de poeira, conhecida como haboob, atingiu o Arizona e causou transtornos em Phoenix. O Aeroporto Internacional Sky Harbor precisou suspender pousos e decolagens por cerca de uma hora, conforme determinação da Administração Federal de Aviação (FAA). Até o fim do dia, mais de 200 voos sofreram atrasos. Além do impacto no transporte aéreo, moradores relataram quedas de energia e danos a construções. Em alguns pontos da cidade, a visibilidade chegou a praticamente zero.

No sábado (23), uma enorme nuvem de areia avançou pelo Deserto de Black Rock, em Nevada, e ameaçou a realização do festival Burning Man, que reúne aproximadamente 70 mil pessoas até 1º de setembro. Nas redes sociais, vídeos feitos por participantes mostram pessoas usando máscaras de proteção e tentando segurar suas barracas contra a força dos ventos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), a tempestade avançava a 48 km/h, com rajadas que ultrapassaram 72 km/h.

Os haboobs são tempestades de poeira intensas, provocadas por correntes de vento que descem das nuvens de tempestade e levantam grandes quantidades de partículas secas do solo. Comuns durante a temporada de monções no sudoeste americano, essas muralhas de poeira podem se deslocar rapidamente e reduzir a visibilidade em questão de segundos.