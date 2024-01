Tempestade de neve nos Estados Unidos deixa dois mortos e faz Trump cancelar agenda eleitoral em Iowa

Frente fria proveniente do Ártico trouxe temperaturas extremamente baixas, chegando a atingir -40ºC

Chip Somodevilla/ Getty Images/AFP Tempestade de neve prejudicou campanha eleitoral para as primárias republicanas em Iowa



Uma forte tempestade de neve atingiu várias regiões dos Estados Unidos, causando impactos significativos nos serviços de transporte e afetando a reta final da campanha eleitoral para as primárias republicanas em Iowa. A frente fria, proveniente do Ártico, trouxe temperaturas extremamente baixas, chegando a atingir -40ºC em algumas áreas do país. Autoridades confirmaram pelo menos duas mortes relacionadas à tempestade. A previsão é de que as temperaturas continuem baixas nos próximos dias, com mínimas recordes esperadas no centro-oeste do país e temperaturas abaixo de zero no Sul. Além disso, ventos frios de até -50ºC são esperados em Montana e nas regiões oeste de Dakota do Norte e do Sul. Cerca de 44 milhões de pessoas estavam sob alerta climático de inverno apenas na noite de sábado, e um alerta de tempestade estava em vigor para 18 milhões.

Estados como Nova York e Louisiana declararam situação de emergência devido à tempestade. O estado de Dakota do Norte registrou a temperatura mais baixa, chegando a -29ºC em Dickinson. Em outras partes do país, o problema foi a água, com marés altas atingindo o nordeste e causando inundações em casas no Maine e em New Hampshire. Meteorologistas alertaram para condições de nevasca intensa em grande parte de Iowa, com rajadas de vento de até 89 km/h combinadas com neve, o que poderia reduzir a visibilidade. Além disso, Montana, Dakota do Sul e do Norte poderiam registrar temperaturas de -40ºC, representando um risco de congelamento da pele exposta e hipotermia. O clima extremo também afetou os principais jogos de futebol do fim de semana, incluindo a NFL. Além disso, comunidades no oeste dos Estados Unidos estão sendo atingidas pela neve, à medida que um sistema de tempestade colide com o ar gelado do Ártico. Espera-se um acúmulo considerável de neve em partes de Oregon, Idaho e Utah, enquanto granizo e chuva congelante são esperados no sul e nordeste.

A tempestade de neve congelou a reta final da campanha eleitoral em Iowa, dificultando os esforços dos candidatos republicanos. O líder nas pesquisas de voto, Donald Trump, cancelou sua viagem à região devido ao clima extremo. A votação das primárias, que acontece na segunda-feira, é a primeira da corrida para a Casa Branca em 2024. O clima também levantou preocupações sobre o comparecimento dos eleitores às urnas. Os voos que transportavam repórteres e observadores políticos para Iowa foram cancelados ou redirecionados para estados vizinhos também afetados pela tempestade. Em Illinois, mais de 100 mil residências ficaram sem energia devido ao vento e à neve.