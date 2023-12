Tempestade mata 13 pessoas e deixa milhares sem energia elétrica na Argentina

Ventos de 150 km/h causam danos em parques, espaços públicos e aeroportos na região de Buenos Aires

EFE/ Juan Ignácio Roncoroni Veículo afetado por uma árvore caída devido a um tempo hoje, em Buenos Aires



Uma forte tempestade atingiu a região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, neste domingo, 17, deixando mais de 50 mil pessoas sem energia elétrica. Os ventos chegaram a atingir velocidades de até 146 km/h, causando danos em vários parques e espaços públicos. Além disso, os aeroportos de Ezeiza e Aeroparque registraram atrasos nos voos e danos em suas infraestruturas. A tempestade começou por volta das 3h da manhã, derrubando dezenas de árvores, toldos e outdoors, além de causar cortes de energia em diversas áreas. Até às 9h, mais de 500 pedidos de ajuda foram registrados. O Aeroporto Jorge Newbery precisou ser fechado, resultando no cancelamento ou desvio de mais de 70 voos para outros aeroportos. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta laranja para a região metropolitana de Buenos Aires, Mar del Plata, Junín, Pergamino, Rosário, Villa Constitución, sul da província de Santa Fé, sul de Córdoba e Entre Ríos, o que indica a ocorrência de fenômenos meteorológicos perigosos. A população foi aconselhada a permanecer em casa e evitar trafegar em vias públicas, exceto em casos de emergência.

No sábado, 16, a cidade litorânea de Bahía Blanca também foi afetada por fortes chuvas e ventos, resultando na morte de 13 pessoas e deixando dezenas gravemente feridas. O incidente ocorreu devido ao desabamento do telhado de uma instalação onde estava ocorrendo uma competição de patinação. Diante da situação trágica, o governo argentino emitiu um alerta sobre ventos fortes e tempestades por meio do Gabinete do presidente Javier Milei. O presidente, juntamente com ministros e equipe médica, viajou para a cidade afetada para acompanhar de perto a situação. A população também foi orientada a permanecer em suas casas e tomar as devidas precauções.