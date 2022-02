Tempestade tropical Ana deixa ao menos 116 mortos na África

Fenômeno climático atingiu locais como Madagascar, Moçambique, Zimbábue e Malawi, causando inundações, deslizamentos de terra e destruição de infraestruturas

REUTERS/Eldson Chagara/Archivo

Ao menos 116 pessoas morreram em decorrência da tempestade tropical Ana que atingiu locais como Madagascar, Moçambique e Malawi, na África, informou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários nesta quarta-feira, 2. As fortes chuvas causaram inundações, deslizamentos de terra e destruição de infraestruturas em Madagascar, afetando principalmente Antananarivo, capital do país, e outras áreas da região central de Analamanga. Pelo menos 58 pessoas morreram e 131 mil foram afetadas na ilha. Em Moçambique, a tempestade Ana atingiu as províncias da Zambézia, Nampula e Tete, causando a morte de 25 pessoas e deixando 220 feridos. No país, o número de afetados chega a 141,5 mil pessoas. Ao todo, mais de 13,6 mil casas foram destruídas, assim como 2,4 mil salas de aula. No sul de Malawi, 33 pessoas morreram, 158 ficaram feridas e 20 estão desaparecidas, enquanto no Zimbábue cerca de 3 mil pessoas foram afetadas. O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários alertou para outro fenômeno climático que pode afetar Madagascar e outras ilhas nos próximos dias: o ciclone tropical Batsirai, se formou no Oceano Índico.

*Com EFE