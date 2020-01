Terremoto de magnitude 7,7 desperta temor de tsunami no Caribe

Wikimedia Terremoto atingiu o Mar do Caribe nesta terça-feira (28)



Um violento terremoto de magnitude 7,7 ocorrido nesta terça-feira no mar do Caribe, a noroeste do litoral da Jamaica e ao sul de Cuba, fez com que o Centro Internacional de Informações de Tsunami (ITIC) alertasse para a possibilidade de tsunamis na região.

Por sua vez, o Serviço Geológico dos Estados Unidos não divulgou um alerta de tsumani, mas informou que é esperado que o terremoto cause grandes ondas em partes dos litorais de Belize, Cuba, Honduras, México, Ilhas Cayman e Jamaica.

A agência federal americana também informou que o terremoto causou fortes tremores no extremo oeste da Jamaica e foi sentido em algumas pequenas ilhas na região do Caribe.

Além disso, há vários relatos em redes sociais de pessoas que sentiram o tremor na cidade de Miami. Em Kingston, na Jamaica, e em Havana, capital de Cuba, várias pessoas deixaram edifícios e foram para as ruas depois do abalo sísmico, por medida de precaução.

Ainda não há relatos oficiais de vítimas ou danos materiais de grandes proporções devido ao terremoto.

*Com EFE