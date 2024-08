Terremoto de 5,3 graus de magnitude atinge costa portuguesa perto de Lisboa

O sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV de um total de V (na escala de Mercalli modificada) na região de Sines

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informou nesta segunda-feira (26) que foi registrado durante a madrugada um terremoto de 5,3 graus de magnitude no país, com epicentro no mar perto de Lisboa. A entidade relatou em comunicado que o tremor ocorreu por volta das 5h11 (horário local, 1h11 de Brasília), com epicentro a cerca de 60 quilômetros a oeste de Sines, localizado por sua vez a cerca de 90 quilômetros ao sul de Lisboa. De acordo com a informação disponível, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV de um total de V (na escala de Mercalli modificada) na região de Sines, e com menor intensidade nas regiões de Lisboa e Setúbal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O comandante nacional da Proteção Civil portuguesa, André Fernandes, explicou em coletiva de imprensa que as autoridades entraram na “fase de monitoramento” da situação, embora tenha garantido que o terremoto “não cumpre os critérios para a ativação dos planos especiais existentes para esses tipos de eventos”. Estes planos são ativados quando são registrados tremores de intensidade 6,1 ou superior, razão pela qual um de magnitude 5,3 é “uma situação perfeitamente normal para a capacidade de resposta operacional e de acompanhamento”, segundo o comandante. Após o sismo, foram sentidas três réplicas, a mais forte delas com uma intensidade de 1,2 graus.

“Continuamos a acompanhar a situação e, caso se justifique, emitiremos novos avisos”, disse Fernandes, que descartou o risco de um tsunami. O presidente de Portugal, Marcelo de Sousa, convocou para hoje uma reunião com o primeiro-ministro em exercício, o ministro das Relações Exteriores, Paulo Rangel, para analisar a situação.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte