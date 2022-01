Terremoto de 5,6 graus atinge o Peru e deixa ao menos nove feridos em Lima

Um dos feridos está em estado grave depois de sofrer múltiplas fraturas ao cair de prédio

Reprodução/ Google Capital do Peru teve tremor nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro



Ao menos nove pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, durante o terremoto de 5,6 graus na escala Richter ocorrido em Lima, no Peru, nesta sexta-feira, 7. O tremor, registrado às 5h27 (hora local; 7h27 em Brasília), deixou uma casa destruída e causou pequenos danos em 17 outros edifícios, incluindo um centro de saúde e um templo religioso, de acordo com o último relatório emitido pelo Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci). Entre os feridos, o mais gravemente ferido é um homem de 29 anos que está em coma devido a múltiplas fraturas sofridas depois de ter se jogado do terceiro andar durante o terremoto, que foi sentido com grande intensidade em grande parte da cidade. Devido às lesões no crânio e hematomas no cérebro, o homem foi submetido a uma cirurgia que durou aproximadamente quatro horas, segundo o diretor do Hospital Maria Auxiliadora, Luis Enrique Vizcarra.

Quatro outras pessoas feridas estão sendo tratadas no mesmo hospital, no distrito de Villa María del Triunfo, no sul da capital peruana, onde a maioria dos feridos foram registrados até agora. A casa destruída é fica no distrito de Santa Clara, a leste de Lima. A construção ruiu e deixou presas três crianças, que foram resgatadas ilesas por agentes de segurança pública e moradores locais. O tremor também derrubou temporariamente o serviço de fornecimento de energia em várias áreas no sul da capital, enquanto provocou deslizamentos de pedras em vários trechos das estradas que ligam Lima ao centro do Peru. O epicentro do tremor foi localizado na área de Cajamarquilla, setor no subúrbio da capital peruana, a 19 quilômetros do centro, e a origem das ondas sísmicas foi localizada a uma profundidade de 116 quilômetros, o que amplificou o seu alcance para outras localidades do litoral peruano, como Barranca.

*Com informações da EFE