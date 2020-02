Terremoto de 5,9 na escala Richter deixa ao menos oito vítimas na Turquia

Reprodução Ao menos oito pessoas morreram em um terremoto na Turquia



Ao menos oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um terremoto de 5,9 na escala Richter que atingiu o leste na Turquia neste domingo.

Segundo o ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, quatro vítimas eram menores de idade. O ministro da Saúde turco, Fahrettin Koca, informou que os feridos estão internados, oito deles em estado grave.

O terremoto ocorreu por volta das 2h52 (horário local), e atingiu várias aldeias no município de Baskale, na província de Van. A região fica próxima da fronteira com o Irã. No país, as vítimas foram registradas na cidade de Qotur, na província do Azerbaijão Ocidental. As autoridades não divulgaram o balanço exato do número de feridos. Algumas casas foram destruídas.

O terremoto, que teve ao menos sete tremores secundários, e foi sentido em cidades próximas, como Tabriz e Urumia, ocorreu a uma profundidade de seis quilômetros.

* Com EFE.