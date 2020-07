Terremoto de 7 graus atinge Papua Nova Guiné; governo emite alerta de tsunami

Tremor aconteceu horas depois de outro cismo abalar a costa sudoeste do país

Serviço Geológico dos Estados Unidos Terremoto de magnitude 7 dispara alerta de tsunami na Papua Nova Guiné



Um terremoto de magnitude 7 na Escala Richter atingiu a costa leste de Papua Nova Guiné na madrugada desta sexta-feira, 17. O país está sob alerta de tsunami. Segundo a mídia local, o tremor foi sentido no norte da Austrália. O abalo de terra aconteceu apenas horas depois de outro terremoto a 18km da costa sudeste do país. Ainda não há registro de mortes. O Serviço Geológico dos Estados Unidos divulgou um mapa que mostra com precisão o epicentro do segundo terremoto. Confira:

*Com Agência EFE