Terremoto de 7,3 de magnitude atinge costa da região de Fukushima; alerta de tsunami

Tremores foram sentidos em Tóquio; de acordo com a companhia de energia, na região de Kanto, mais de 2 milhões de casas ficaram sem energia

Reprodução/ JAPAN METEOROLOGICAL AGENCY Terremoto no japão provoca alerta para ondas de tsunami de um metro



O Japão registrou na noite de quarta-feira, 16, por volta das 23h36, um terremoto de 7,3 graus de magnitude no leste do país. O epicentro foi na costa da região de Fukushima, a uma profundidade de 60 quilômetros. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, os tremores também afetaram a capital Tóquio e levaram a quedas de energia em toda a cidade. Alertas para ondas de tsunami de um metro foram emitidos para parte da costa nordeste, e a prefeitura pediu que os moradores não se aproximem da costa marítima. De acordo com a Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., na região de Kanto, mais de 2 milhões de casas ficaram sem energia.

Não há relatos de mortos ou feridos e nem de dados materiais além do corte de energia. Em sua conta no Twitter, a TEPCE informou que está confirmando o impacto desse terremoto nas instalações. “Por volta das 23h36 de 16 de março, um terremoto de magnitude 7,3 ocorreu com seu epicentro na costa da província de Fukushima. No momento, estamos confirmando o impacto desse terremoto em nossas instalações“.

At around 11:36 p.m. on March 16, a magnitude 7.3 earthquake occurred with its epicenter off the coast of Fukushima Prefecture.

We are currently confirming the impact of this earthquake on our facilities. — TEPCO (@TEPCO_English) March 16, 2022

O arquipélago japonês está localizado no chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectônicas colidem, que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico. Há onze anos, em 11 de março de 2011, a usina nuclear de Fukushina entrou em colapso quando foi atingida por um tsunami que deixou 18.500 mortos e desaparecidos.

*Com informações da AFP