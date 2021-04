Terremoto de magnitude 4,0 atinge Los Angeles

Tremor foi registrado a cerca de 20 quilômetros de profundidade; ninguém ficou ferido

Schwingi/Creative Commons/10.10.2016 Los Angeles registrou terremoto de 4.0 na Escala Richter



Um tremor de 4.0 pontos na Escala Richter foi sentido por moradores de Los Angeles, nos Estados Unidos, por volta das 4h40 (8h40 no horário de Brasília) desta segunda-feira, 5. Apesar do susto, nenhum acidente ou morte foi relatado na região até o momento. “As chances são de que nada maior do que isso ocorra, mas todo terremoto que pode ser sentido é um lembrete de que a Califórnia é um lugar de terremotos”, afirmou o Serviço Geológico dos Estados Unidos em publicação nas redes sociais. O epicentro do tremor ocorreu a 20 quilômetros de profundidade, o que foi considerado pelo órgão de sismologia como pouco usual e fez com que o ocorrido fosse sentido com mais leveza na região. Ainda em 2019, o estado da Califórnia registrou um terremoto de 7.1 pontos na Escala Richter, considerado como o maior em duas décadas no país. Na ocasião, incêndios e deslizamentos foram registrados, mas ninguém morreu.