Terremoto de magnitude 6 atinge costa leste do Japão

Tremor teve epicentro na região de Fukushima, mas não há alerta de tsunami e nem registro de problemas com usina nuclear local

TEPCO/Creative Commons Usina de Fukushima, que já foi palco de um grave acidente nuclear em 2011, não apresentou anomalias após o terremoto



Um terremoto de magnitude 6 atingiu a costa leste do Japão nesta quinta-feira (4), com epicentro na região de Fukushima. Apesar do tremor ter sido sentido em Tóquio, capital do país, nenhum alerta de tsunami foi emitido. A Agência Meteorológica do Japão informou que o terremoto ocorreu às 12h16 no horário local, a uma profundidade de 40 quilômetros. O tremor atingiu o nível 4 na escala sísmica japonesa de 7 níveis, com foco na medição de tremores na superfície e possíveis danos. A usina de Fukushima, que já foi palco de um grave acidente nuclear em 2011, não apresentou anomalias após o terremoto. A operadora da usina, X Tepco, está em processo de descontaminação e descomissionamento. Além disso, a Tohoku Electric Power não detectou problemas na usina nuclear de Miyagi Ongawa ou nos níveis de radiação nas áreas próximas. O Japão, localizado no Anel de Fogo, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, possui regulamentações rigorosas para garantir a segurança de edifícios e infraestrutura diante de terremotos.

Este terremoto ocorre logo após um forte abalo sísmico atingir Taiwan, deixando mortos e feridos. O Japão, com uma população de 125 milhões de pessoas, registra cerca de 1.500 terremotos por ano, a maioria deles de baixa intensidade. O país já enfrentou desastres naturais devastadores, como o terremoto seguido de tsunami em 2011, que resultou em milhares de mortes e no acidente nuclear em Fukushima.

