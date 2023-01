Terremoto de magnitude 6,0 atinge a costa da Indonésia

Epicentro do tremor foi a 48 quilômetros ao sul-sudeste da cidade de Singkil, segundo o USGS

USGS/Reprodução Há menos de uma semana outro terremoto atingiu a região



Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa da ilha indonésia de Sumatra nesta noite deste domingo, 15, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro do terremoto foi a 48 quilômetros ao sul-sudeste da cidade de Singkil, na província de Aceh, a uma profundidade de 48 quilômetros, segundo o USGS. O abalo ocorreu por volta das 6h30 locais (20h30 de domingo em Brasília), e não houve relatos imediatos de vítimas ou danos maiores. Nenhum alerta de tsunami foi emitido também. A agência geofísica indonésia considerou uma magnitude maior, de 6,2. A Indonésia experimenta atividade sísmica frequente devido à sua posição no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, onde várias placas tectônicas colidem. Em 21 de novembro, um terremoto de 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na ilha principal de Java, matando 602 pessoas. Em 26 de dezembro de 2004, um grande terremoto em frente a Sumatra provocou um tsunami no oceano Índico que matou mais de 230 mil pessoas, também em países distantes como Sri Lanka, Índia e Tailândia.

*Com informações da agência AFP