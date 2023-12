Terremoto de magnitude 6,2 na China deixa ao menos 111 pessoas mortas

Tremor de magnitude 6,2 na escala Richter atingiu a província de Gansu, noroeste do país

Terremoto na China deixou ao menos 111 pessoas mortas até o momento



Um terremoto de magnitude 6,2 na escala Richter atingiu a província de Gansu, no noroeste da China, nesta segunda-feira, 18. O tremor aconteceu por volta das 23h59 desta segunda-feira, no horário local (12h59 em Brasília), e deixou mais de 111 pessoas mortas e mais de 200 feridas. O epicentro foi na fronteira entre as províncias de Gansu e Qinghai e, de acordo com o Centro da Rede Sismológica da China, teve profundidade de dez quilômetros. O condado de Jishisan, em Gansu, foi um dos mais atingidos. De acordo com a imprensa chinesa, serviços de água, energia, comunicação e transportes estão danificados.

Pelas redes sociais, internautas compartilharam momentos de terror vividos pela população do local. “Às 23h59, horário de Pequim, no dia 18 de dezembro, um terremoto de magnitude 6,2 o condado de Jishishan, na província de Gansu”, disse um internauta ao compartilhar imagens de casas destruídas. “Equipes de resgate estão todas nas ruas por conta da morte de ao menos 111 pessoas em um terremoto de magnitude 6,2”, afirmou outro. Confira:

At 23:59 Beijing time on December 18th, a 6.2 magnitude earthquake occurred in Jishishan County, Linxia Prefecture, Gansu Province, China.

Currently, a total of 111 people in Gansu and Qinghai provinces have unfortunately died.

😭😭😭🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/xavDlmw3zb — ShanghaiPanda (@thinking_panda) December 19, 2023

Rescue efforts are all out as at least 111 people have died in a magnitude-6.2 earthquake which jolted northwest China’s Gansu Province around midnight on Monday. The neighboring Qinghai Province has also been affected. pic.twitter.com/6sh4OiEA96 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) December 19, 2023

*Com informações da EFE