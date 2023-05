Terremoto de magnitude 6,5 deixa pelo menos um morto e danifica prédios no Japão

Homem de 65 anos morreu após cair de uma escada na cidade de Suzu (Ishikawa) e cerca de 12 pessoas sofreram ferimentos leves em toda a província

Kyodo via REUTERS Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 6,5



Um terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter atingiu, nesta sexta-feira, 5, a província de Ishikawa, no oeste do Japão. O tremor deixou ao menos um morto, várias casas demolidas e cancelamentos de transporte durante uma semana de férias em todo o país. O terremoto ocorreu às 14h42 (hora local), com epicentro em Noto, uma península localizada ao norte de Ishikawa, e a uma profundidade de cerca de 12 quilômetros, informou hoje a Agência Meteorológica do Japão, que não ativou alerta de tsunami. Inicialmente, a agência disse que o terremoto teve uma magnitude de 6,3, mas depois revisou para 6,5 e também disse que se originou a uma profundidade de 10 quilômetros, que posteriormente foi atualizada para 12.

Outra atividade sísmica de magnitude 4 foi observada na cidade de Nagaoka, na província de Niigata (costa oeste), e de magnitude 3 pôde ser sentida em Tohoku (norte). Um homem de 65 anos morreu após cair de uma escada na cidade de Suzu (Ishikawa) e cerca de 12 pessoas sofreram ferimentos leves em toda a província, segundo as autoridades. O terremoto também provocou a suspensão de linhas ferroviárias naquela parte do país, incluindo o Hokuriku shinkansen (trem-bala), que atravessa o país e se conecta com Tóquio, segundo as operadoras. Uma dezena de trens-bala sofreu atrasos de mais de duas horas, que teriam afetado cerca de 8 mil pessoas, coincidindo com um feriado de uma semana no país asiático conhecido como Golden Week. As autoridades observaram que nenhuma anormalidade foi detectada na usina nuclear de Shika, na província de Ishikawa, ou na usina nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, na vizinha província de Niigata.