Terremoto de magnitude 7,2 atinge Peru; Bolívia também foi afetada

Relatos nas redes sociais mostram que os tremores foram sentidos no Equador e Chile; não há informações sobre feridos e danos

Reprodução/site/USGS Tremores também foram sentidos no Equador e Chile



Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a região de Puno, no Peru, na manhã desta quinta-feira, 26. A movimentação foi registrada e informada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que também informou que o terremoto aconteceu a uma profundidade de 212 km (123 milhas). Segundo a imprensa local, o Centro Regional de Operações de Emergência (COER) informou que nas províncias de Tacna, Tarata e Jorge Basadre, teve uma percepção leve e prolongada. Já em Candarave, sentiu-se de forma moderada e prolongada. O local fico próximo à fronteira da Bolívia que também sentiu os tremores. Segundo o instituto Geofísico do Equador, um tremor de magnitude 8,2 foi sentido em Puerto Acosta, na Bolívia. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas, contudo, o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA descartou a possibilidade de ter tsunami. Relatos nas redes sociais apontam que os tremores também foram sentidos no Chile e Equador.