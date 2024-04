Terremoto de magnitude 7,5 atinge Taiwan e provoca alertas de tsunami

Estima-se que estes tenham sido os tremores mais forte a atingir a região em 25 anos

Reprodução/Site Agência Meteorológica do Japão Forte terremoto atinge Taiwan e regiões próximas



Um terremoto de magnitude 7,5 foi sentido na manhã desta quarta-feira (3) (noite de terça-feira (2) em Brasília) em Taiwan e provocou alertas de tsunami naquele território e nas ilhas ao sul do Japão, informaram as autoridades. A Agência Meteorológica do Japão calculou a magnitude do terremoto em 7,5, embora o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) tenha indicado que foi de 7,4. Autoridades de Taiwan e Japão emitiram alertas de tsunami para suas regiões costeiras, prevendo ondas de até três metros. Estima-se que este tenha sido o terremoto mais forte a atingir a região em 25 anos.

O alerta no Japão foi para suas ilhas remotas próximas a Taiwan, incluindo a ilha Miyakojima, segundo a agência meteorológica. “Evacuem!”, indicou um letreiro na televisão nacional japonesa NHK. “Vem aí um tsunami, por favor evacuem imediatamente”, expressou um apresentador dessa emissora. “Não parem, não voltem”. Segundo o USGS, o terremoto teve seu epicentro a 18 km ao sul da cidade taiwanesa de Hualien, com uma profundidade de 34,8 km.

