Terremoto mata 21 pessoas no sudeste da Turquia

EFE Terremoto de 6,8 na escala Richter deixou mais de 20 mortos na Turquia



Mais de mil pessoas se feriram e 21 morreram em um terremoto que atingiu a província de Elazig, sudeste da Turquia, nesta sexta-feira. As informações são do ADAD, órgão estatal de atendimento à emergências no país.

O tremor atingiu os 6,8 graus na escala Richter, e já é o mais grave em território turco desde 2011. Estima-se que o número de mortos ou feridos possa ser ainda maior, já que 30 pessoas inda estão desaparecidas em meio aos destroços.

As equipe de resgate conseguiram salvar pessoas que ficaram por mais de 12 horas embaixo dos escombros, entre elas, uma mulher grávida. O tremor deixou feridos em seis províncias da região. Eles estão sendo encaminhados para os hospitais próximos.

O epicentro do tremor, que foi registrado às 14h55 (horário de Brasília) foi Sivrice, uma cidade com apenas 10 mil habitantes. Desde então, já foram registradas mais de 270 réplicas, 12 delas com mas de 4 graus na escala Richter.

* Com informações da EFE