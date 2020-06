Terromoto de 7.1 graus atinge sul do México

EFE/José Méndez Pessoas nas ruas após abalo sísmico sentidos em diversas regiões do Sul do México



Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter foi registrado nesta terça-feira (23) a 12 quilômetros da cidade de Crucecita, no estado de Oaxaca, no sul do México, e foi sentido em várias partes do país.

A informação foi confirmada pelo Serviço Sismológico Nacional (SMN), em postagem no Twitter. O alerta sísmico foi ativado, inclusive, na capital mexicana.

De acordo com as informações preliminares do órgão, o tremor aconteceu às 10h29 no horário local (12h29 de Brasília).

Em diversas municípios da Cidade do México, pessoas deixam suas casas depois de ouvir o alerta sísmico. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos emitiu alerta de ameaça de tsunami no México, Guatemala, El Salvador e Honduras.

O presidente Lopez Obrador afirmou em vídeo postado no Twitter que ainda não há informações sobre mortes e danos causados pelo abalo. Segundo ele, o terromoto que atingiu a região foi de 7,5 graus.

Mensaje al pueblo de México. pic.twitter.com/baBtlTl8UD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 23, 2020

*Com informações da EFE