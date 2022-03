Tesla pagará salário de funcionários ucranianos convocados para lutar na guerra

Empresa comandada por Elon Musk disse que medida vale para funcionários que atuam na Europa, na África e no Oriente Médio; situação será reavaliada em três meses

Aly Song/File Photo/Reuters Empresa comandada por Elon Musk anunciou a decisão na segunda-feira, 7



Os funcionários ucranianos da empresa Tesla que forem convocados para retornar à Ucrânia para defender seu país na guerra contra a Rússia receberão seus salários por pelo menos 3 meses. Segundo a imprensa internacional, os funcionários foram comunicados da decisão em um e-mail enviado na segunda-feira, 7, e ela irá valer para funcionários que atuam na Europa, na África e no Oriente Médio. O comunicado não especificou se funcionários da América do Norte e de outras localidades também teriam as mesmas condições. Depois dos três meses, a empresa irá reavaliar a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia e a situação dos funcionários convocados para lutar no confronto. Os funcionários da Tesla também foram elogiados por ajudar SpaceX, empreendimento liderado pelo CEO da Tesla, Elon Musk, a trazer internet via satélite Starlink para a Ucrânia. Os reservistas do exército ucraniano foram convocados em fevereiro pelo presidente Volodymyr Zelensky.