Times Square, em Nova York é parcialmente bloqueada após suspeita de bomba

Policiais bloquearam dois quarteirões do ponto turístico para checar conteúdo de pacote suspeito jogado em escadaria famosa da região

NYC Scanner/Twitter/Reprodução de vídeo Polícia bloqueou dois quarteirões da Times Square



A Polícia de Nova York, nos Estados Unidos, evacuou dois quarteirões da Times Square, um dos maiores pontos turísticos da cidade, na tarde desta quinta-feira, 19, para investigar uma possível ameaça de bomba no local. De acordo com o canal “ABC 7”, uma pessoa teria lançado um objeto de metal em uma área com assentos situada junto às famosas escadas vermelhas, local no qual são vendidos ingressos de teatro. Pouco mais de 30 minutos após o bloqueio da região por policiais, por meio do Twitter, o departamento de segurança do estado afirmou que o pacote foi vistoriado e não apresentava qualquer ameaça para o público. O tráfego de veículos e de pessoas foi liberado em seguida. Esta é a segunda ocorrência do tipo registrada no mesmo dia no país. A primeira foi recebida pela polícia de Washington D.C. diante do Capitólio dos EUA, que abriga o legislativo do país. Um cidadão norte-americano estaria dentro de uma caminhonete com detonadores ameaçando se explodir e fazendo discursos contra o governo. A situação continuava sendo acompanhada pelos policiais por volta das 15h.