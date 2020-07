Tiroteio deixa 14 feridos durante velório em Chicago, nos EUA

Ao menos catorze pessoas ficaram feridas durante um tiroteio em Chicago, nos Estados Unidos, na noite desta terça-feira, 21. Segundo a polícia local, ocupantes de um carro preto abriram fogo contra o grupo que participava de um velório. Alguns dos presentes responderam também com tiros. O veículo bateu poucos metros a frente, e uma pessoa foi detida. Os feridos foram levados a cinco hospitais diferentes da região, são todos adultos e estão em situação crítica, de acordo com as autoridades. Ainda não há registro de mortes.

O repórter Jermond Terry da emissora CBS de Chicago compartilhou um vídeo da cena do crime:

BREAKING NOW: Up to 16 people shot near 79th and Carpenter. @Chicago_Police on scene. Sources tell me some victims walked into hospitals others taken by ambulances and officers even took some victims to hospitals. @cbschicago pic.twitter.com/MNm1h5GeXI

— Jermont Terry (@JermontTerry) July 22, 2020