Tiroteio deixa dois mortos e 14 feridos em festa em Nova York

Ainda não está claro se o tiroteio foi direcionado ou aleatório

Flickr De acordo com o chefe de polícia interino de Rochester, Mark Simmons, todos correram dos tiros em uma cena descrita como "muito caótica"



Duas pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas em um tiroteio na madrugada deste sábado (19) no bairro Marketview Heights, em Rochester, no Estado de Nova York. As informações são da polícia local. A festa estava acontecendo no quintal de uma casa na Pennsylvania Avenue e reunia cerca de 100 pessoas. De acordo com o chefe de polícia interino de Rochester, Mark Simmons, todos correram dos tiros em uma cena descrita como “muito caótica”. Entre os mortos estão um homem e uma mulher. As outras vítimas foram internadas em dois hospitais e não correm risco de morrer.

Ainda não está claro se o tiroteio foi direcionado ou aleatório. “Esta é mais uma tragédia em que indivíduos estão realizando festas ilegais”, disse Simmons, lembrando que o mundo está sob a pandemia de Covid-19. “Quando você adiciona álcool e violência, torna-se uma receita para o desastre”, completou. Os responsáveis pelo tiroteio ainda não foram identificados. “Esta é uma tragédia de proporções épicas e inéditas, e nós faremos tudo o que pudermos para levar os envolvidas à Justiça”, disse Simmons.