De acordo com a Polícia local, informações preliminares indicam que o tiroteio não foi aleatório

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um tiroteio em um clube na cidade de Hartford, Connecticut, Estados Undios, na manhã deste domingo (16). O caso aconteceu à 1h30, no horário local (3h30 no horário de Brasília). A vítima fatal foi um homem de 28 anos.

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Um homem e uma mulher precisaram passar por cirurgia, e os outros dois estão estáveis.

Shooting investigation underway at south-end nightclub. Preliminary info, 5 people shot/451 Franklin Ave, 1 fatally. MCD/CSD and support units on scene. TIP LINE 860-722-TIPS. -LT. PC pic.twitter.com/1CHPpP8RDG

— Hartford Police CT (@HartfordPolice) February 16, 2020