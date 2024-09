Tiroteio no Alabama deixa quatro mortos e mais de 21 feridos

Ao menos vinte pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, com quatro delas em estado crítico

Um tiroteio em Birmingham, Alabama, resultou na morte de quatro pessoas e deixou mais de 21 feridos em uma área conhecida por sua vida noturna. As autoridades locais estão em busca dos responsáveis pelo ataque. A polícia foi acionada para a região de Five Points South, onde três vítimas, dois homens e uma mulher, foram encontradas sem vida, enquanto uma quarta vítima faleceu em um hospital nas proximidades. Vinte pessoas foram encaminhadas para atendimento médico, com quatro delas em estado crítico. As circunstâncias em que os atiradores agiram ainda são incertas, não se sabendo se estavam a pé ou em um veículo. Este incidente marca o segundo ataque a tiros na cidade desde julho, que também resultou em mortes e feridos.

As investigações estão em andamento, e a polícia pede que qualquer pessoa com informações sobre o ocorrido entre em contato. A comunidade local está em choque com a violência, que se intensifica em um momento em que muitos buscam se divertir em um dos principais pontos de entretenimento da cidade. As autoridades reforçam a importância da colaboração da população para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis. A segurança na área será reavaliada, e medidas adicionais podem ser implementadas para prevenir novos episódios de violência.

