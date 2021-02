Tiroteio em clínica médica deixa pelo menos cinco feridos nos EUA

Ocorrência foi registrada no fim da manhã desta terça-feira, 9, na cidade de Buffalo, em Minnesota; uma pessoa foi presa

Google Street View/Reprodução/09.02.2021 Tiroteio foi registrado em clínica da cidade de Buffalo



Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas após um tiroteio ser registrado em uma clínica médica na cidade de Buffalo, em Minnesota, nos Estados Unidos, no fim da manhã desta terça-feira, 9. A ocorrência foi registrada pouco antes das 12h no horário local (14h no horário de Brasília) e terminou com uma pessoa presa. Não há informações, porém, sobre se essa pessoa foi a responsável pelos tiros. Após os disparos, uma explosão também foi registrada no local. Pelas redes sociais, a divisão de Álcool, Tabaco, Fogos e Explosivos dos Estados Unidos informou que enviou equipes até o local, mas não deu atualizações até o momento. O motivo do crime ainda não foi esclarecido e o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.