Tiroteio em escola na região central da Rússia deixa 13 mortos e cerca de 20 feridos

Governador da região, Alexander Brechalov, afirmou que “uma pessoa não identificada” entrou no centro de ensino, matou um segurança e abriu fogo contra as crianças

Pixabay Atentado ocorreu em uma escola na cidade de Izhevsk, na região central da Rússia



Ao menos treze pessoas, incluindo sete crianças, morreram em um tiroteio em uma escola na cidade de Izhevsk, na região central da Rússia, nesta segunda-feira, 26. O atirador cometeu suicídio. Ainda de acordo com o comunicado do Comitê de Investigações da Rússia, 14 crianças e sete adultos ficaram feridos. O ataque aconteceu na escola n°88 de Izhevsk. O governador da região, Alexander Brechalov, afirmou que “uma pessoa não identificada” entrou no centro de ensino, matou um segurança e abriu fogo contra as crianças. “A operação de retirada terminou e o perímetro está isolado”, disse Brechalov em vídeo divulgado no Telegram. Ele também informou que a Guarda Nacional da Rússia, o FSB (Serviço Federal de Segurança) e as autoridades responsáveis pela investigação estão no local. Izhevsk é uma cidade de quase 650.000 habitantes, capital da república de Udmurtia, que fica na região central do país, ao oeste dos Montes Urais, que dividem a parte europeia da parte asiática da Rússia. O fenômeno dos tiroteios era algo raro no país, em particular nas escolas, mas nos últimos anos se tornou mais frequente, a ponto de o presidente Vladimir Putin expressar preocupação e atribuir as causas a eventos importados dos Estados Unidos e ao efeito perverso da globalização.

*Com informações da AFP