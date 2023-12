Tiroteio em festa de 15 anos no México deixa ao menos 6 mortos e 26 feridos

Maioria das pessoas na tinha entre 14 e 16 anos; mortos são três homens e três mulheres

Ao menos seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas, nesta sexta-feira, 29, após um tiroteio em uma festa de 15 anos contra o suposto líder de um grupo criminoso em Sonora, estado no norte do México. Entre os mortos no tiroteio, perpetrado por homens armados no município de Cajeme, um dos mais violentos do México, estão três homens e três mulheres, enquanto entre os feridos há jovens e mulheres. Relatos da imprensa local indicaram que a maioria das pessoas na festa tinha entre 14 e 16 anos. Esse ataque ocorrer menos de duas semanas após 11 pessoas terem sido assassinadas a tiros durante uma celebração natalina no estado de Guanajuato, no centro do país. O ataque aconteceu por volta de 13h40 (horário local, 17h40 de Brasília) em Ciudad Obregón, cidade do município. Na festa havia uma boate móvel no meio da rua, onde chegaram pistoleiros com fuzis que, segundo as autoridades, atiraram diretamente contra o chefe do grupo criminoso.

“Em relação aos acontecimentos ocorridos nesta sexta-feira, as primeiras linhas de investigação indicam que foi produto de um ataque direto contra uma pessoa que era líder de um grupo criminoso”, diz um comunicado da Procuradoria-Geral da República de Sonora. “(O líder criminoso) tinha mandados de prisão por tentativa de feminicídio, homicídio qualificado, privação ilegal de liberdade e associação criminosa. Este ataque causou a morte dele e de outras cinco pessoas, além de outros feridos”, acrescentou. Fontes compartilharam com a imprensa local que o alvo do ataque foi Leonardo Vega Arellano, conhecido como ‘El Wacho’ ou ‘O Soldado’. Testemunhas na festa relataram que poucos minutos antes do ataque houve uma briga entre vários jovens que terminou com dezenas de pessoas feridas por golpes com punhos e objetos, mas as autoridades não apuraram como os acontecimentos ocorreram.

Com este massacre, há pelo menos 50 homicídios até agora em dezembro em Cajeme, um dos municípios com mais assassinatos do país, formado por Ciudad Obregón e Vale do Yaqui, onde também foram denunciadas uma dezena de desaparecidos durante o mês. Massacres e desaparecimentos em massa aumentaram no México em dezembro. Ainda ontem, as autoridades relataram o sequestro de 12 pessoas no município de Taxco, no sul do estado de Guerrero. Os tiroteios em festas em municípios distantes tornaram-se recorrentes no México, onde desde 2006 foram registrados mais de 420 mil assassinatos, a maioria relacionada à luta contra o tráfico de drogas e ajustes de contas entre criminosos, segundo o governo.

*Com agências internacionais